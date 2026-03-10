¡Realizaron acciones de búsqueda de personas desaparecidas gobierno de Zacatecas y Fiscalía Estatal!

Los operativos se efectuaron en los municipios de Río Grande y Fresnillo

RÍO GRANDE, ZAC.- El lunes 9 de marzo el Gobierno de Zacatecas y la Fiscalía General de Justicia del Estado dieron continuidad a las acciones de búsqueda, ahora en los municipios de Río Grande y Fresnillo.

En el primero de los municipios, personal de la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas y de la Fiscalía Especializada en Atención al Delito de Desaparición Forzada y Desaparición cometida por Particulares acudió al centro de rehabilitación, con el propósito de buscar información que permita la localización de personas desaparecidas.

Además, en seguimiento a carpetas de investigación y a acuerdos con los colectivos de familias de personas desaparecidas, se realizó un cateo con el propósito de obtener indicios que permitan su localización.

El segundo equipo de trabajo realizó, en el municipio de Fresnillo, una búsqueda forense individualizada, en la que se contó con el acompañamiento de la Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

En ambas acciones se contó con la presencia de representantes de colectivos.