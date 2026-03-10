¡En la comunidad La Salada dos lesionados tras choque de un camión contra una casa!

FRESNILLO, ZAC.- Un camión que se quedó sin frenos se estrelló contra una casa, la cual destruyó, por lo que los dos tripulantes resultaron lesionados, uno de ellos de gravedad.

El accidente se registró durante la mañana del lunes 9 de marzo en la comunidad La Salada, en el municipio de Fresnillo.

Las dos víctimas viajaban en un camión tipo “rabón” y al transitar por la calle principal de dicha población repentinamente le fallaron los frenos.

Sin ningún control, el pesado vehículo se fue a impactar contra un domicilio.

Tras recibir llamadas de auxilio, al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil, que auxiliaron a los dos ocupantes del camión y los trasladaron a un hospital para su debida atención, a uno de ellos en condición grave.

Al sitio también arribaron oficiales de las Policías Estatal y Vial para tomar conocimiento de lo ocurrido, realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades.

Los elementos confirmaron que la vivienda quedó complemente destruida a causa de la magnitud del accidente.