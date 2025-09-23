¡Cinco hombres fueron “levantados” y ejecutados con arma blanca en Jesús María!

Foto: Cortesía

JESÚS MARÍA, AGS.- Cinco hombres que fueron “levantados” en el municipio de Jesús María fueron ejecutados con heridas por arma blanca y sus cuerpos abandonados en dos caminos de terracería distintos.

Las víctimas, tres de ellas con antecedentes penales, principalmente por delitos contra la salud, fueron privadas de su libertad el lunes 15 de septiembre y encontradas una semana después, el pasado lunes 22, según confirmó la Fiscalía General del Estado.

Juan Antonio García, de 41 años; Juan José Flores, de 31, y Christian Elías Ramírez, de 23, fueron localizados en el camino de terracería que conduce a la comunidad La Tomatina, en J.M., mientras que Rodolfo Torres, de 39 años, y Juan Pablo Vargas, de 30, fueron hallados en el camino de terracería que conduce a la comunidad El Chichimeco, también en J.M.

A través de redes sociales, habitantes jesusmarienses denunciaron que las cinco víctimas fueron “levantadas” el lunes 15 en dicha cabecera municipal.

Detallaron que cuatro de ellos eran vecinos de la calle Niágara en la zona Centro y el otro de la comunidad de Tepetates.

De los cinco ya no se volvieron a tener noticias hasta que una semana después aparecieron sin vida en las referidas terracerías.

Sin la aparente intervención de elementos de Seguridad Pública, personal de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo las diligencias en los dos puntos señalados.

Elementos del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales se encargaron del levantamiento de los cuerpos para su traslado al Servicio Médico Forense.

Las necropsias revelaron que Juan Antonio murió de heridas producidas por arma punzo cortante penetrantes de tórax; Juan José y Christian de heridas producidas por arma punzo cortante en el cuello, mientras que Rodolfo y Juan Pablo de heridas producidas por arma punzo penetrante de tórax y abdomen.

La propia Fiscalía confirmó que Juan Antonio, Elías y Juan José contaban con antecedentes penales, principalmente por delitos contra la salud.

La FGE inició la carpeta de investigación correspondiente por los cinco homicidios y agentes de la Policía de Investigación Criminal ya realizan las indagatorias para esclarecer los hechos y dar con los responsables.