¡Sujeto que agredió sexualmente a una víctima en la vía pública fue detenido; ya se le inició un proceso!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un sujeto identificado como Alfredo “N” fue encarcelado en el CERESO Aguascalientes para enfrentar un proceso penal por los delitos de violación equiparada y atentados al pudor por el ataque a una víctima en la vía pública.

La Fiscalía General del Estado, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Sexuales, Justicia Familiar y de Género, inició una carpeta de investigación tras recibir la denuncia de hechos.

Alfredo sorprendió a la víctima al salir de su casa y la agredió sexualmente en la vía pública.

Vecinos fueron testigos de lo ocurrido y solicitaron la intervención de elementos policiales, que detuvieron al agresor y lo dejaron a disposición de una agente del Ministerio Público.

Una jueza de Control recibió el caso y en la audiencia inicial, tras valorar las pruebas aportadas por la Fiscalía, le dictó el auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva justificada por los dos delitos mencionados.

La juzgadora fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo en el que la autoridad investigadora deberá fortalecer la acusación.