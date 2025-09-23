¡La mujer ejecutada estrangulada y encobijada de Rincón de Romos ya fue identificada, resultó ser de Zacatecas!

AGUASCALIENTES, AGS.- Ya fue identificada la mujer que apareció ejecutada estrangulada y encobijada en el municipio de Rincón de Romos y la cual resultó ser originaria de Zacatecas, donde contaba con reporte de desaparición.

La víctima respondió al nombre de Marijosé Ramírez Serrano, de 23 años de edad.

Desapareció desde el miércoles 10 de septiembre de este año en Zacatecas, por lo que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ), a través del Protocolo Alba, emitió la correspondiente ficha de búsqueda.

Su cuerpo fue localizado el pasado sábado 20 de septiembre, en un campo de cultivo conocido como las tierras de Don Aurelio Hernández, ubicado a la altura del kilómetro 35+300 de la carretera federal 71, en la comunidad San Jacinto, en Rincón de Romos.

Unos automovilistas que circulaban por dicha vialidad observaron un bulto tirado en un camino de terracería y alertaron a las autoridades, que confirmaron que se trataba del cuerpo de una mujer, que estaba envuelto en una cobija con “barbas”, la cual era a cuadros y rayas en colores blanco, rojo, azul y negro, y estaba sujeta con cinta canela.

A simple vista se pudo observar que la víctima yacía boca arriba y calzaba unos tenis en color blanco marca Guess, con una G en la suela.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia, que reveló que la mujer fue estrangulada.

Las primeras investigaciones de agentes de la Policía de Investigación Criminal presumieron que la fémina era originaria de Zacatecas, donde habría sido privada de la vida para luego ser abandonada en Rincón de Romos.

La mamá de Marijosé viajó a Aguascalientes e identificó a su hija asesinada, por lo que solicitó la devolución de su cuerpo para darle sepultura.