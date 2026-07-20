¡Cinco lesionados dejó riña entre pareja en Los Pericos y movilizó a cuerpos de emergencia!

Agresor utilizó una pistola calibre .22, un arma de CO2 y una piedra contra familiares

Dos lesionados fueron hospitalizados en estado grave y el responsable sigue sin ser detenido

AGUASCALIENTES, AGS.- Un pleito entre una pareja registrado la noche del domingo 19 de julio dejó como saldo cinco personas lesionadas, una de ellas por impacto de arma de fuego calibre .22, tres más por postas de arma de CO2 y una por una pedrada, en la colonia Los Pericos.

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en la calle San Jorge número 111, donde una mujer identificada como María del Socorro fue presuntamente agredida física y verbalmente por su pareja, Alfredo, de 28 años de edad.

De acuerdo con los primeros reportes, tras la agresión la mujer solicitó el apoyo de sus hermanos y su padre para intentar calmar la situación.

Sin embargo, al momento en que los familiares arribaban al lugar, el presunto agresor sacó dos armas: una pistola calibre .22 y otra de CO2, con las cuales los atacó.

Como resultado, Gustavo, de 21 años, sufrió una herida en la mano por proyectil de arma de fuego; Manuel, de 51; Blanca, de 32; y Ángel, de 13, resultaron lesionados por impactos de postas.

En tanto, José Juan presentó una lesión en la cabeza provocada por una piedra.

Vecinos solicitaron apoyo al 911 y elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio, donde las víctimas señalaron directamente a su agresor.

Paramédicos del servicio prehospitalario municipal trasladaron a los lesionados al Hospital General de Zona número 2, donde dos de ellos fueron ingresados en grave estado, uno con dos impactos de posta en la cabeza.

Corporaciones policíacas implementaron un operativo para localizar al responsable pero sin conseguirlo.