¡Tras estrellar su camioneta contra un poste de alumbrado murió conductor en San Francisco de los Romo!

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.- Un fatídico accidente vial se registró durante los primeros minutos del domingo 19 de julio sobre la carretera federal 71 Norte, a la altura del kilómetro 1+600, en la colonia 28 de Abril, dejando como saldo una persona fallecida y severos daños materiales.

El percance ocurrió alrededor de las 00:05 horas, cuando el hoy occiso, identificado como José Luis Alemán, de 46 años de edad, conducía a velocidad inmoderada una camioneta Chevrolet Pick-Up, en color negro, con placas de circulación de Estados Unidos, en sentido de sur a norte.

De acuerdo con los datos recabados en el sitio, al salir de una curva en el citado tramo carretero, el conductor perdió el control de la dirección.

La unidad se proyectó de forma lateral hacia la izquierda de la cinta asfáltica e impactó con su costado derecho un poste de alumbrado público, el cual terminó derribado y arrastrado fuera del camino.

Tras el primer impacto, la camioneta continuó su trayectoria sin control durante varios metros, hasta detenerse a escasos centímetros de un árbol.

Al lugar arribaron paramédicos del ISSEA, quienes confirmaron el deceso del conductor.

Posteriormente, personal del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales se encargó del levantamiento de indicios y del traslado del cuerpo para los trámites de ley.

Elementos de la Guardia Nacional quedaron a cargo del resguardo y peritaje del siniestro.