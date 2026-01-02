¡Cinco personas con quemaduras dejó incendio en vivienda de Real del Sol, entre ellas un menor!

AGUASCALIENTES, AGS.- La madrugada de este viernes se registró un incendio en una casa habitación ubicada en el cruce de Circuito Atmósfera y Arpa, en la colonia Real del Sol, que dejó como saldo cinco integrantes de una familia con quemaduras de consideración, entre ellos un menor de cinco años de edad.

El siniestro fue reportado cerca de las 05:26 horas a los servicios de emergencia, lo que generó la inmediata movilización de Bomberos Municipales, quienes al arribar al lugar iniciaron labores de evacuación y control del fuego para evitar que se propagara.

De acuerdo con la información preliminar, cinco personas resultaron lesionadas.

Un niño de cinco años tuvo que recibir maniobras de reanimación cardiopulmonar por parte de los paramédicos.

Además, dos menores de edad, otro menor de 13 y una 16 años, así como un adulto de aproximadamente 55 a 60 años, fueron trasladados al Hospital General de Zona número 2 del IMSS; las dos menores y el adulto fueron reportados en condición regular, mientras que uno de los lesionados fue ingresado en estado grave.

Un vecino del lugar relató que al escuchar los gritos provenientes del interior del domicilio, ingresó para auxiliar a las personas atrapadas y se percató de que uno de los cuatro cilindros de gas, ubicados en la parte inferior de la vivienda, presentaba una fuga, lo que presuntamente habría originado el incendio.

El inmueble afectado es una casa de dos pisos, donde en la planta alta habita la familia y en la parte baja opera un negocio de mariscos.

Elementos del cuerpo de Bomberos lograron retirar los cuatro cilindros de gas del interior del domicilio, evitando así una posible explosión que agravara la situación.

Autoridades iniciaron las investigaciones para determinar con precisión las causas del incendio y deslindar responsabilidades.