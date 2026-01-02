NoticiasZacatecas

¡Tras agresión en una presunta riña hombre sufrió una herida de bala en el cuello!

Noticiero El Circo

Foto: Archivo

FRESNILLO, ZAC.- Un hombre sufrió una herida de bala en el cuello y por sus propios medios acudió en busca de ayuda a las instalaciones de la Coordinación Municipal de Protección Civil en Fresnillo, desde donde fue canalizado a un hospital para su pronta atención médica.

La víctima aparentaba una edad de entre 25 a 30 años, aproximadamente.

El jueves 1 de enero, alrededor de las seis de la mañana, arribó a la base de PC a bordo de una camioneta.

El personal paramédico que se encontraba en el sitio le brindó los primeros auxilios y confirmó que presentaba una herida producida por proyectil de arma de fuego en el cuello, y que su estado de salud era grave.

Enseguida, lo trasladó a un hospital para recibir atención médica especializada.

Elementos policiales también arribaron a las instalaciones de Protección Civil y las resguardaron hasta la intervención de elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, que iniciaron las diligencias correspondientes y aseguraron la camioneta en la que arribó la víctima.

De acuerdo a las primeras investigaciones realizadas por agentes de la Policía de Investigación, el hombre fue herido presuntamente en una riña, aunque intentaban esclarecer lo sucedido y dar con el o los responsables de la agresión.

También te puede gustar

¡Volcadura e incendio de un camión quinta rueda en Río Grande dejó dos muertos calcinados y una mujer lesionada!

Noticiero El Circo

En Pabellón de Arteaga fue detenido un individuo en posesión de droga

POLECIA 777

EN CALVILLO FUERON DETENIDOS DOS INDIVIDUOS EN POSESIÓN DE DROGA CRYSTAL

POLECIA 777