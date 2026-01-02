¡Tras agresión en una presunta riña hombre sufrió una herida de bala en el cuello!

Foto: Archivo

FRESNILLO, ZAC.- Un hombre sufrió una herida de bala en el cuello y por sus propios medios acudió en busca de ayuda a las instalaciones de la Coordinación Municipal de Protección Civil en Fresnillo, desde donde fue canalizado a un hospital para su pronta atención médica.

La víctima aparentaba una edad de entre 25 a 30 años, aproximadamente.

El jueves 1 de enero, alrededor de las seis de la mañana, arribó a la base de PC a bordo de una camioneta.

El personal paramédico que se encontraba en el sitio le brindó los primeros auxilios y confirmó que presentaba una herida producida por proyectil de arma de fuego en el cuello, y que su estado de salud era grave.

Enseguida, lo trasladó a un hospital para recibir atención médica especializada.

Elementos policiales también arribaron a las instalaciones de Protección Civil y las resguardaron hasta la intervención de elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, que iniciaron las diligencias correspondientes y aseguraron la camioneta en la que arribó la víctima.

De acuerdo a las primeras investigaciones realizadas por agentes de la Policía de Investigación, el hombre fue herido presuntamente en una riña, aunque intentaban esclarecer lo sucedido y dar con el o los responsables de la agresión.