¡En la colonia Primavera realizaron detonaciones contra un domicilio; no hubo personas lesionadas!

AGUASCALIENTES, AGS.- Durante la madrugada de este viernes se registró un hecho violento en la colonia Primavera, luego de que vecinos reportaran detonaciones de arma de fuego en un domicilio ubicado sobre la calle Enrique Estrada número 325, esquina con Barragán.

De acuerdo con el reporte recibido alrededor de las 06:26 horas, un usuario informó a los servicios de emergencia que escuchó varias detonaciones, así como el derrape de un vehículo y un fuerte golpe contra una puerta, por lo que solicitó la presencia de las autoridades.

Elementos de Seguridad Pública se trasladaron al lugar y tras realizar una inspección localizaron ocho casquillos percutidos calibre 9 milímetros.

Además, se confirmaron daños en el marco metálico de la puerta del inmueble, sin que se reportaran personas lesionadas.

Ante estos hechos, se solicitó la intervención de la Unidad Municipal de Atención Inmediata (UMAI), para el levantamiento de los indicios balísticos y el inicio de las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento no se tiene información sobre los responsables ni el móvil de la agresión, por lo que las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer lo ocurrido.