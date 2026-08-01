¡Cobró su segunda víctima mortal volcadura de una camioneta en Calvillo!

AGUASCALIENTES, AGS.- La volcadura de una camioneta en el municipio de Calvillo cobró su segunda víctima mortal ya que una joven que había resultado gravemente lesionada murió en el Hospital Miguel Hidalgo tras varios días de agonía.

La fémina fue identificada como Mónica Nayeli Juárez, que contaba con 20 años de edad.

El primer fallecido fue Cruz Diosdado, de 46 años, conductor de la camioneta accidentada, una Chevrolet S-10, en color blanco y con placas de circulación de Aguascalientes.

En la unidad también viajaban Juana, de 48 años; Ramón, de 47, y Luis, de 22 años de edad, que resultaron lesionados.

El trágico accidente sucedió el domingo 26 de julio, minutos antes de las cinco de la tarde, a la altura del kilómetro 2+200 de la carretera estatal 173, en la comunidad de Malpaso, en Calvillo.

Cruz guiaba el vehículo en dirección de poniente a oriente, en el tramo entre las comunidades El Sauz y San José del Río, pero repentinamente perdió el control del volante e impactó una banda metálica de contención.

La unidad de motor abandonó la cinta asfáltica y se volcó aparatosamente, por lo que el propio Cruz falleció al instante a causa de un traumatismo craneoencefálico, mientras que sus cuatro acompañantes resultaron lesionados y fueron trasladados a recibir atención médica al Hospital General de Calvillo.

Mónica Nayeli fue diagnosticada con lesiones de gravedad y a bordo del helicóptero Fuerza 1 de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado trasladada al Hospital Miguel Hidalgo para continuar con su atención especializada.

Sin embargo, no logró sobrevivir y este sábado la Fiscalía General del Estado informó su fallecimiento, también a causa de un traumatismo craneoencefálico.

Oficiales de la Policía Estatal de Carreteras tomaron conocimiento del accidente.