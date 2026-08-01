¡En Calera enfrentamiento culminó con cinco delincuentes abatidos y arsenal asegurado!

Fuerzas federales y estatales repelieron una agresión durante patrullajes de vigilancia

El choque armado dejó cinco civiles neutralizados, ocho armas largas y tres vehículos confiscados

CALERA, ZAC.- La mañana de este sábado, durante acciones del Operativo Rastrillo desplegado desde el 18 de julio, elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Pública del Estado sostuvieron un enfrentamiento en un camino de terracería cercano a la comunidad de Río Frío.

Los agentes detectaron un vehículo sospechoso y, al aproximarse, los ocupantes intentaron huir y se atrincheraron en una finca abandonada.

Desde ese punto abrieron fuego contra las corporaciones, lo que derivó en un intercambio de disparos que culminó con cinco agresores abatidos.

Además, en la zona fueron aseguradas ocho armas de fuego largas y tres vehículos utilizados por el grupo armado.

Las corporaciones informaron que no hubo elementos lesionados ni se confirmó la detención de otros implicados.

Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno, confirmó la neutralización de los agresores y la recuperación del armamento.

La situación quedó bajo control y los patrullajes continuaron para garantizar la seguridad de los habitantes.

Las autoridades llamaron a la población a transitar con precaución y permitir el libre paso de las corporaciones que mantenían presencia operativa en el municipio.