¡Colgándose de la rama de un árbol hombre de 57 años se quitó la vida en Aguascalientes!

ASIENTOS, AGS.- Un habitante del municipio de Asientos se mató tras de que se colgó de la rama de un árbol en un predio de la comunidad San Gil.

Uno de sus hijos lo encontró suspendido y lo descolgó, pero no pudo salvarlo.

Los hechos se registraron el martes 12 de agosto en el predio rural Cerro de los Cuates, en San Gil.

El fallecido fue identificado como José Luis Colis Dávila, de 57 años de edad.

Él salió de su casa y se dirigió a dicho predio, donde aprovechó que nadie lo veía para atentar contra su vida.

Con una camisa en colores azul y blanco se colgó de la rama de un mezquite.

Poco después, su hijo Pablo Rosario Colis Echeverría, de 22 años y con domicilio en Crisóstomos, Asientos, fue a buscarlo y lo encontró colgado del cuello, por lo que lo bajó para tratar de salvarle la vida.

Al notar que estaba inconsciente solicitó ayuda a los servicios de emergencia.

La llamada de auxilio se recibió a la una y media de la tarde y de inmediato acudieron al predio oficiales de la Policía Municipal de Asientos y paramédicos del ISSEA, pero cuando revisaron al quincuagenario verificaron que ya había fallecido.

Elementos de Servicios Periciales se presentaron en el lugar para llevar a cabo las diligencias respectivas y finalmente remitieron el cuerpo del finado al SEMEFO.

Públicamente no trascendieron los motivos por los que José Luis se quitó la vida.