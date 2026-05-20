¡En casa de abuelitos en Las Américas delincuentes robaron casi medio millón de pesos!

AGUASCALIENTES, AGS.- Una pareja de la tercera edad vivió momentos de angustia y coraje luego de descubrir que los “amantes de lo ajeno” se introdujeron a su vivienda y le robaron dinero en efectivo así como joyería que guardaban dentro del domicilio.

El atraco quedó al descubierto alrededor de las 9:30 de la mañana, cuando los adultos mayores regresaron a su casa ubicada sobre la calle República de Colombia número 302, en el fraccionamiento Las Américas.

De acuerdo con los afectados, cerca de las 8:00 de la mañana habían salido de la vivienda para realizar algunas actividades, sin imaginar que durante su ausencia los delincuentes aprovecharían para hacer de las suyas.

Fue al regresar cuando notaron varias habitaciones en completo desorden, situación que inmediatamente les hizo sospechar que algo malo había ocurrido.

Tras revisar el interior del inmueble descubrieron que les habían robado cerca de 300 mil pesos en dólares y joyería de valor que mantenían resguardada.

Asustados y desesperados, los abuelitos dieron aviso a los servicios de emergencia, provocando la movilización de elementos de la Policía Municipal así como agentes de la Fiscalía General del Estado.

Las primeras investigaciones apuntan a que los hampones ingresaron por la parte trasera de la vivienda, donde presuntamente forzaron una ventana para meterse al domicilio.

Ya en el interior revisaron varias habitaciones hasta encontrar el botín para después escapar tranquilamente por la puerta principal.

En el lugar se desplegó un operativo para tratar de ubicar a los responsables, sin embargo, hasta el momento los ladrones no fueron ubicados.