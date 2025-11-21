¡Comprobaron a un delincuente un segundo asalto a una tienda de conveniencia en Bosque Sereno!

AGUASCALIENTES, AGS.- El delincuente Roberto Carlos “N”, ya preso en el Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes (CE.PE.ES.), enfrenta un segundo proceso penal por el delito de robo calificado por haber asaltado una tienda de conveniencia en el fraccionamiento Bosque Sereno, en la ciudad capital.

El sujeto ya había recibido un primer auto de vinculación a proceso también por robo calificado por el atraco a una tienda ubicada en la glorieta de la calle Palma de Guinea y la avenida del Jardín, en el fraccionamiento Villas de la Cantera, el lunes 3 de noviembre de este año, de donde se llevó dos mil pesos en efectivo y una bolsa ecológica.

El otro robo con violencia del que se le acusa lo consumó el martes 28 de octubre de este año en la negociación ubicada en la avenida Bosque Sereno, en el fraccionamiento del mismo nombre.

Roberto Carlos ingresó a la tienda, se acercó al área de cajas y a la empleada la amedrentó para que se moviera de lugar.

Acto seguido, tomó la cantidad de 4 mil 700 pesos en efectivo, con los que salió del establecimiento para huir junto con otro sujeto que lo estuvo esperando en el exterior.

Una agente del Ministerio Público obtuvo una orden de aprehensión en su contra por este asalto, la cual se le cumplimentó en reclusión al estar preso por el robo en Villas de la Cantera.

Por este segundo robo también se le dictó el auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva justificada, por lo que permanecerá en la cárcel.