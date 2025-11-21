¡Dos vendedores de metanfetamina fueron vinculados a proceso!

AGUASCALIENTES, AGS.- Los presuntos vendedores de drogas Noel “N” y Olga “N” fueron vinculados a proceso por un juez de Control.

Ambos enfrentan cargos por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo bajo la hipótesis de posesión de narcótico con fines de comercio en su variante de venta y al serles impuesta la prisión preventiva justificada fueron ingresados a los respectivos Centros Penitenciarios Estatales (CE.PE.ES.) para Varones y Mujeres de la salida a Calvillo.

Ambos fueron aprehendidos el sábado 15 de noviembre de este año por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en la carretera estatal 14, rumbo a la comunidad El Niágara.

Noel llevaba consigo cuatro bolsas tipo ziploc, en color amarillo, y Olga otras cuatro similares, todas con sustancia granulada.

La pareja fue presentada ante el agente del Ministerio Público y tras análisis de un perito químico forense del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales se confirmó que dicha sustancia era clorhidrato de metanfetamina, mejor conocida como crystal.

Noel y Olga fueron consignados ante el juez, que calificó de legal su detención y les dictó el auto de vinculación a proceso por el delito mencionado, con un plazo de un mes y 15 días para el complemento de la investigación.