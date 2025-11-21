¡Por extorsión en Fresnillo sentenciaron a una mujer y a un sujeto por secuestro exprés en Saín Alto!

ZACATECAS, ZAC.- La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ) logró dos sentencias condenatorias en casos distintos relacionados con delitos de alto impacto, esto, como resultado de los trabajos de investigación desarrollados por áreas especializadas.

La Unidad Especializada en la Investigación contra el Delito de Extorsión de la Vicefiscalía Distrital de Fresnillo obtuvo una sentencia condenatoria, mediante procedimiento abreviado, en contra de Tania Guadalupe “N” por el delito de extorsión.

Fue sentenciada a tres años de prisión y al pago de la reparación del daño a favor de la víctima.

Los hechos ocurrieron en abril de 2025, en el municipio de Fresnillo, cuando la víctima recibió mensajes vía WhatsApp en los que se le exigía una suma de dinero a cambio de no atentar contra su integridad ni la de su familia.

Gracias a los trabajos de inteligencia de la Policía de Investigación se logró identificar la dirección desde donde se enviaban los mensajes extorsivos.

En otro caso, el equipo de investigación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto obtuvo sentencia condenatoria mediante juicio oral contra Daniel Antonio “N” por el delito de secuestro exprés, imponiendo 50 años de prisión y la reparación integral del daño.

El delito se registró en agosto de 2015, en el municipio de Saín Alto, donde el ahora sentenciado, junto con otros sujetos, privó de la libertad a dos personas que posteriormente fueron liberadas mediante un operativo de la Policía Estatal.