¡Con 150 gramos de marihuana detuvieron a un presunto distribuidor de droga en Jesús María!

JESÚS MARÍA, AGS.- En una acción coordinada entre la Policía Municipal de Jesús María y la Policía del Estado, fue detenido un presunto distribuidor de droga, al que le fueron aseguradas más de 35 pequeñas bolsas con marihuana, que en total dieron un peso aproximado de 150 gramos.

La detención se llevó a cabo a las 00:05 horas sobre la avenida Alejandro de la Cruz esquina con Cañada Jiménez, en la comunidad de La Cañada, cuando los oficiales realizaban recorridos de vigilancia y prevención del delito por la zona.

Durante el operativo, los elementos observaron a un hombre que caminaba por el centro de la vialidad, obstaculizando el paso de los vehículos, y al indicarle que subiera a la banqueta mediante comandos visuales y auditivos, dicho individuo reaccionó con insultos y se alejó corriendo hacia el norte.

Los policías le dieron alcance metros adelante y al cuestionarlo hacia dónde se dirigía notaron una actitud nerviosa y respuestas contradictorias por parte del sujeto, motivo por el cual procedieron a realizarle una inspección corporal preventiva, localizando una bolsa de plástico color negro que contenía 37 envoltorios transparentes con hierba verde y seca con las características propias de la marihuana.

Por ello, en ese momento llevaron a cabo la detención de quien dijo llamarse J. Dagoberto alias “Dago”, de 48 años de edad, quien finalmente fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, quien determinará su situación jurídica.