¡Motorista jerezano muere arrollado por conductor de Aguascalientes en Enrique Estrada en la carretera 45!

ENRIQUE ESTRADA, ZAC.- Un hombre de 81 años de edad, originario de Jerez, perdió la vida el sábado 25 de octubre por la tarde luego de ser arrollado mientras circulaba en su motocicleta con remolque sobre la carretera federal 45, en dirección a Enrique Estrada, a la altura del entronque a la comunidad de Toribio.

La víctima fue identificada como José “N”, con domicilio conocido en el municipio de Jerez.

Al momento del accidente viajaba en una motocicleta tipo cross, en color verde, la cual remolcaba un pequeño carro con dos costales de cebolla.

El presunto responsable del percance fue un conductor originario de Aguascalientes, quien manejaba una camioneta Toyota Hilux, en color blanco y con placas AA-8644-E de ese estado.

De acuerdo con los primeros reportes, el impacto ocurrió minutos antes de las 16:00 horas, cuando el motociclista fue embestido por el costado izquierdo de la camioneta, lo que provocó que perdiera el control y cayera sobre el carril de alta velocidad.

A pesar de portar el casco de protección, las lesiones sufridas fueron mortales.

Testigos del hecho alertaron a los cuerpos de emergencia, por lo que paramédicos de Protección Civil del municipio de Enrique Estrada acudieron al lugar; al revisar al motociclista confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Guardia Nacional división carreteras aseguraron el área y se entrevistaron con el conductor de la camioneta, mientras agentes de la Policía de Investigación realizaban las diligencias correspondientes.

Posteriormente, personal de la Dirección General de Servicios Periciales efectuó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde será entregado a sus familiares.

La circulación sobre la carretera se mantuvo parcialmente cerrada durante varios minutos, habilitándose únicamente el carril derecho y parte del acotamiento, mientras se retiraban los vehículos involucrados y se concluían los peritajes.