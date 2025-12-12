¡Con 150 kilos de marihuana y otros objetos ilícitos detuvieron a cuatro jaliscienses en Teúl de González Ortega!

TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA, ZAC.- En la comunidad de Milpillas de Allende, perteneciente a Teúl de González Ortega, fueron detenidas cuatro personas señaladas como posibles integrantes de una célula delincuencial; además, se logró el resguardo de cuatro menores de entre 2 y 11 años, así como el aseguramiento de droga, cargadores, equipo táctico y un vehículo.

Elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), el Ejército y la Guardia Nacional realizaban recorridos de seguridad y vigilancia cuando detectaron una camioneta Dodge Dakota, cuyos tripulantes mostraron actitud sospechosa.

Al realizar una inspección, los oficiales localizaron marihuana, así como cargadores de arma de fuego y equipo táctico.

Por este motivo se procedió a la detención de las y los pasajeros y al aseguramiento del vehículo.

Las personas detenidas fueron identificadas como Amadeo “N”, de 28 años; Alejandro “N”, de 20; Hermelinda “N”, de 25, y una menor de 16 años, todos originarios de Jalisco.

Además, cuatro menores viajaban con los adultos, por lo que de inmediato fueron puestos bajo resguardo de la autoridad correspondiente para garantizar su atención y protección.

En total, se aseguró, al menos, 10 de dosis de crystal, aproximadamente 150 kilogramos de marihuana, cinco cargadores abastecidos de diversos calibres, dos chalecos, artefactos metálicos conocidos como poncha llantas y una camioneta Dodge Dakota.

Los detenidos, la droga, el equipo táctico, los cargadores y el vehículo fueron puestos a disposición de la autoridad competente para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Los menores permanecerán bajo resguardo, en tanto se define la situación legal de los adultos a los que acompañaban.