¡Tras volcadura conductor de una camioneta perdió la vida en el bulevar metropolitano!

ZACATECAS, ZAC.- El conductor de una camioneta perdió la vida tras de que sufrió una volcadura.

El accidente sucedió este viernes, minutos después de las dos de la madrugada, en el bulevar metropolitano, a la altura de la colonia Tres Cruces.

La víctima conducía una camioneta Dodge RAM, de modelo reciente, en color rojo, en la que se volcó en los carriles con dirección a Guadalupe, al parecer por el exceso de velocidad con la que circulaba.

La unidad terminó recostada sobre su toldo en el carril lateral y el conductor y único tripulante quedó prensado en la cabina.

Oficiales de la Dirección de Policía Vial Preventiva tomaron conocimiento del percance y acordonaron la zona, cerrando la circulación vehicular en su totalidad.

Personal de bomberos de la Coordinación Estatal de Protección Civil confirmó la muerte del chofer de la camioneta y se encargó de rescatar su cuerpo para que elementos de Servicios Periciales lo trasladaran al SEMEFO.

Hasta alrededor de las cinco de la madrugada la camioneta fue retirada de la escena con apoyo de una grúa y la circulación fue reabierta.