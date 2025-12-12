¡Tras agresión con arma blanca hombre fue asesinado en el Palomino Dena!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un hombre fue asesinado tras ser agredido con arma blanca en calles del fraccionamiento Palomino Dena, en el oriente de la ciudad, desconociéndose los motivos y la identidad de los dos sujetos que lo atacaron y que lograron escapar, por lo que no fueron detenidos.

La víctima fue identificada como Víctor Arredondo Díaz, de 45 años de edad.

Alrededor de las 00:23 horas de este viernes los servicios de emergencia recibieron reportes de que un individuo había sido apuñalado por dos sujetos en las calles Roberto Jefkins Rangel y Miguel Romo Medina, en el fraccionamiento mencionado.

De acuerdo a los testigos, la víctima se hallaba tirada en el piso y presentaba un sangrado abundante.

Antes del arribo de los servicios médicos, Víctor fue abordado a un vehículo Nissan Tsuru, en color dorado, y trasladado al Hospital Tercer Milenio para recibir atención médica ya que presentaba varias heridas por arma punzo cortante.

No obstante, poco después de su ingreso falleció, consumándose así el homicidio.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal se presentaron en el citado hospital así como en el lugar de los hechos para iniciar las investigaciones respectivas a fin de esclarecer los motivos de la agresión y dar con los responsables.

Elementos del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales se encargaron del levantamiento del cadáver para su traslado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.