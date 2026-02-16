¡Con 3.5 kilos de marihuana y más de 30 dosis de crystal cayeron 2 mujeres en Villa Natura!

AGUASCALIENTES, AGS.- Con aproximadamente tres kilos y medio de hierba verde con las características propias de la marihuana y envoltorios que contenían sustancia granulada al parecer crystal fueron detenidas dos personas de sexo femenino por oficiales de la Policía Metropolitana en calles del fraccionamiento Villa Natura, luego de ser detectadas a bordo de una motocicleta sin utilizar el casco de seguridad.

Oficiales de la Policía Estatal, en coordinación con policías preventivos de los municipios de Jesús María, Aguascalientes y San Francisco de los Romo que conforman la Policía Metropolitana, cuando realizaban su recorrido de vigilancia en calles del fraccionamiento Villa Natura, al oriente del municipio de Aguascalientes, detectaron en circulación una motocicleta cuyas ocupantes no portaban el casco de seguridad, motivo por el que les indicaron detuvieran su marcha para proceder a realizarles una inspección preventiva.

Cabe señalar que al momento de detener la marcha, ambas mujeres descendieron de la motocicleta e intentaron darse la fuga corriendo, motivo por el que fueron detenidas metros adelante.

Fue personal femenino de la corporación estatal el que se encargó de realizar la inspección preventiva a quienes dijeron llamarse Tania “N”, de 32 años de edad, localizándole entre sus pertenencias una bolsa que contenía tres paquetes plásticos de hierba verde y seca con las características propias de la marihuana, además de 10 envoltorios de celofán que contenían en su interior hierba verde al parecer marihuana que dieron un peso aproximado de tres kilos y medio; asimismo, le fueron localizados más de 20 envoltorios que contenían sustancias granulada al tacto con las características propias del crystal, 2 básculas grameras y numerario en efectivo.

Por otra parte, a la segunda persona del sexo femenino que dijo responde al nombre de Paulette “N”, de 20 años de edad, entre sus pertenencias le localizaron también más de 10 envoltorios de plástico que contenían en su interior sustancia granulada con las características propias del crystal.

Finalmente, las dos mujeres fueron trasladadas junto con la motocicleta y los envoltorios asegurados ante el agente del Ministerio Público del fuero común en turno en la Fiscalía General del Estado, en donde se determinaría su situación jurídica conforme a derecho.