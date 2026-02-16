¡Autoridades aseguraron más de 21 kilos de narcóticos, un arma de fuego, cargadores y cartuchos tras cateo!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado, a través de integrantes de la Agencia Estatal de Investigación Criminal, en coordinación con elementos de la Policía de Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, ejecutaron un importante cateo que derivó en el aseguramiento de diversas sustancias prohibidas, un arma de fuego y objetos relacionados con la probable actividad ilícita.

El operativo se llevó a cabo en un inmueble ubicado en la privada San Francisco de los Viveros, en el fraccionamiento Vistas de Oriente, en el municipio de Aguascalientes.

La diligencia fue autorizada por la autoridad judicial competente tras el desarrollo de sólidas acciones de investigación que permitieron reunir los datos de prueba necesarios.

En el cumplimiento de la orden de cateo participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal, en coordinación con la Policía Estatal y la Dirección General de Análisis e Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, quienes actuaron de manera estratégica y profesional para salvaguardar la integridad de la ciudadanía durante la intervención.

Como resultado de la diligencia se logró el aseguramiento de aproximadamente 4.138 kilogramos de sustancia granulada con las características propias del narcótico conocido como crystal; 32 gramos de polvo blanco con características similares a la cocaína, así como 17.5 kilogramos de hierba verde y seca con características de la cannabis.

Además, fueron localizados y asegurados 434 gramos de cigarros forjados de cannabis.

En el inmueble también se encontró una báscula gramera y monedas de diversas denominaciones, indicios que fortalecen las líneas de investigación en torno a la probable comercialización de estas sustancias.

Durante la intervención, los agentes aseguraron igualmente un arma de fuego corta calibre 9 milímetros, con un cargador abastecido con ocho cartuchos útiles, así como cuatro cargadores adicionales sin abastecer, lo que resalta la importancia de este aseguramiento.