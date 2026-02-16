¡Un hombre sin vida apuñalado dejó riña en la colonia CNOP; familia del presunto agresor lo entregó a las autoridades!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un hombre perdió la vida tras ser atacado con un arma punzocortante durante una riña registrada en la calle Eutimio López esquina con Refugio Velazco, en la colonia CNOP, en el oriente de la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió luego de una pelea entre varios sujetos. Testigos señalaron que en medio del conflicto varios individuos arribaron al sitio portando armas blancas y lesionaron a uno de los participantes.

El hombre presentó heridas penetrantes en el tórax, las cuales le provocaron la pérdida de la vida.

La víctima fue identificada como Joan Sebastián Esparza, de 31 años de edad.

Paramédicos municipales acudieron al lugar tras recibir el reporte sobre la agresión, pero al revisarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de Seguridad Pública Municipal acordonaron la zona para preservar la escena, mientras se realizaban las primeras entrevistas con vecinos y posibles testigos.

Trascendió que los presuntos agresores eran habitantes de la misma cuadra y conocidos de la víctima. Más tarde, familiares del presunto responsable se comunicaron a la Fiscalía General del Estado y señalaron un domicilio donde, según informaron, podían localizarlo.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al sitio y procedieron a su aseguramiento.

La Fiscalía inició las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar si hubo más personas involucradas.