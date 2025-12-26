¡Con 400 dosis de droga y armas cortas abastecidas caen dos sujetos en El Riego!

Llevaban cocaína, crystal y marihuana

AGUASCALIENTES, AGS.- Dos presuntos distribuidores de drogas, considerados objetivos prioritarios, fueron detenidos tras un operativo de la Policía Municipal en la colonia El Riego, en el oriente de la ciudad, y se les aseguraron cerca de 400 dosis de narcóticos y dos armas de fuego cortas abastecidas.

Los hechos ocurrieron el jueves 4 de diciembre, alrededor de las 23:00 horas, cuando vecinos de la zona reportaron al servicio de emergencias 911 la presencia de personas armadas a bordo de un vehículo Nissan Versa.

Elementos municipales atendieron el reporte y ubicaron el automóvil circulando por avenida Espiga, marcándole el alto en la intersección con la calle Limón.

Durante la revisión preventiva, los oficiales localizaron aproximadamente 400 dosis de cocaína, crystal y marihuana.

Al inspeccionar la cajuela, encontraron dos armas cortas abastecidas: una con acabado plateado y otra pavonada.

Los dos sujetos, junto con la droga, las armas y el vehículo, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado.

Posteriormente, la FGE informó que obtuvo la vinculación a proceso de Carlos Alberto “N”, uno de los dos detenidos, por el delito de narcomenudeo bajo la hipótesis de posesión de narcóticos con fines de comercio.

Precisó que los narcóticos fueron analizados por peritos químicos, confirmando la naturaleza de las sustancias.

En la audiencia inicial, un juez de Control calificó de legal la detención, dictó prisión preventiva justificada y fijó un plazo de un mes y 15 días para el cierre de la investigación complementaria.