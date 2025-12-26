¡Durante festejo navideño un joven y una menor de edad resultaron heridos de bala en Chicahuales!

Foto: Archivo

JESÚS MARÍA, AGS.- Un joven y una menor de edad resultaron lesionados por arma de fuego mientras se encontraban al interior de un domicilio en la colonia Chicahuales, en el municipio de Jesús María, durante un festejo navideño.

Las víctimas resultaron ser Jonathan Gabriel Muñoz Ocegueda, de 29 años, y Luna Giselle, de 12 años de edad, que fueron trasladados a un hospital a recibir atención médica.

Los hechos se registraron alrededor de las 01:00 horas de la madrugada del jueves 25 de diciembre en un domicilio ubicado sobre la calle Venaderos de la referida colonia, donde varias personas se encontraban reunidas festejando la Navidad.

Según la versión proporcionada por los afectados, varios sujetos del sexo masculino comenzaron a ofenderlos verbalmente, situación que derivó en una discusión que rápidamente escaló.

Momentos después, los agresores realizaron varias detonaciones de arma de fuego, generando pánico entre los asistentes.

Tras escucharse los disparos, las personas que se encontraban en la reunión se retiraron del lugar, mientras que los responsables se dieron a la fuga, sin que fueran identificados ni detenidos.

Tras el ataque, el joven y la menor de edad resultaron lesionados por proyectiles de arma de fuego, por lo que fueron trasladados de emergencia al Hospital Miguel Hidalgo, donde ingresaron para recibir atención médica.

Las autoridades ministeriales iniciaron una investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables.