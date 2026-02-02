AguascalientesNoticias

¡Con 79 gramos de marihuana detuvieron a una mujer en Calvillo!

Noticiero El Circo

CALVILLO, AGS.- Uniformados de la Policía Estatal de Aguascalientes lograron la detención de una persona de sexo femenino que fue detectada y detenida en el municipio de Calvillo en poder de dos bolsas que contenían hierba verde y seca al parecer marihuana que dieron un peso aproximado de 79 gramos, fue puesta a disposición de la autoridad ministerial.

Durante los recorridos de vigilancia que se llevan a cabo en las carreteras de nuestra entidad, elementos de la Policía Estatal detectaron sobre la carretera 70 poniente a la altura del municipio de Calvillo a una persona de sexo femenino que al percatarse de la presencia de los policías actuó de manera evasiva, por lo anterior le indicaron que detuviera su marcha para proceder a realizar una inspección preventiva.

La persona dijo responder al nombre de Leslie “N”, de 24 años de edad, personal femenino de la Policía Estatal procedió a realizarle una inspección preventiva, localizando entre sus pertenencias dos bolsas de plástico transparente que contenían en su interior hierba verde y seca al parecer marihuana que dieron un peso aproximado de 79 gramos.

Finalmente, Leslie “N” fue trasladada junto con las bolsas que contenían la hierba verde y seca ante el agente del Ministerio Público del fuero común en turno en la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, en donde se determinaría su situación jurídica conforme a derecho.

