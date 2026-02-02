¡Mejora MIAA su Centro de Atención en Plaza San Marcos!

Se habilitaron dos cajeros de autocobro, se duplicó el personal en áreas de cajas y atención al usuario, para una atención más ágil y personalizada

AGUASCALIENTES, AGS.- Con el objetivo de brindar un servicio más eficiente, cercano y accesible para la ciudadanía, el Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA) realizó una ampliación y mejoras en su Centro de Atención ubicado en el Centro Comercial Plaza San Marcos, uno de los puntos con mayor afluencia para el pago del servicio de agua potable y atención a usuarios.

Como parte de estas mejoras se habilitaron dos cajeros de autocobro para facilitar el pago del servicio de manera rápida y práctica.

Asimismo, se duplicó el personal en áreas de cajas y atención al usuario para brindar una atención más ágil y personalizada.

Este Centro registra una afluencia mensual aproximada de 11 mil 250 usuarios, lo que lo convierte en un espacio estratégico para fortalecer la atención directa a la población.

Por ello, MIAA implementó acciones puntuales para agilizar los procesos y reducir los tiempos de espera.

MIAA sostiene el compromiso de ofrecer un servicio moderno, eficiente y cercano, enfocado en mejorar la experiencia de las y los usuarios, así como de responder de manera oportuna a sus necesidades relacionadas con el servicio de agua potable y alcantarillado.