¡Con un arma de fuego, crystal y marihuana detuvieron a un sujeto en Los Arcos!

CALVILLO, AGS.- Como resultado de las acciones que se llevan a cabo de manera coordinada en materia de seguridad pública a través del Operativo Gigante de Acero en las colindancias con otros estados, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en conjunto con personal del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Municipal de Calvillo, lograron la detención de una persona que tenía en su poder un arma de fuego, 26 envoltorios de sustancia granulada al parecer crystal y aproximadamente 92 gramos de hierba verde con las características propias de la marihuana.

Durante los recorridos de vigilancia que se llevaron a cabo de manera simultánea en la zona limítrofe entre los estados de Aguascalientes y Zacatecas en el municipio de Calvillo, uniformados de la Policía Estatal, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y la Policía Municipal de Calvillo detectaron sobre la calle Tuxpan en la comunidad de Los Arcos, a una persona de sexo masculino que al notar la presencia de las unidades del Gigante de Acero actuó de manera evasiva e intentó retirarse rápidamente del lugar, por lo anterior le dieron alcance metros adelante.

El sujeto dijo responder al nombre de Enrique “N”, de 47 años de edad, durante la inspección corporal preventiva le localizaron fajada a la cintura un arma de fuego corta calibre 22mm., además, entre sus pertenencias le detectaron 26 envoltorios de sustancia granulada al tacto con las características propias del crystal que sumaron un peso aproximado de 18 gramos y 20 envoltorios de hierba verde y seca al parecer marihuana que dieron un peso aproximado de 92 gramos.

Finalmente, Enrique “N” fue trasladado junto con el arma de fuego y los envoltorios asegurados ante el agente del Ministerio Público del fuero común en turno en la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, en donde se determinaría su situación jurídica conforme a derecho debido a que se le inició una carpeta de investigación en su contra.