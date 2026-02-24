¡Con acción coordinada, Jesús María logra el retorno seguro de 47 ciudadanos!

JESÚS MARÍA, AGS.- Como resultado de la oportuna intervención y la coordinación interinstitucional se logró el rescate y traslado seguro de 47 personas de Jesús María, entre ellas 9 menores, que no podían regresar al municipio debido a los hechos registrados en las últimas horas en diversas carreteras.

El presidente municipal César Medina informó que se trató de un caso extraordinario, ya que al dirigirse al zoológico de Guadalajara las personas fueron obligadas a descender de la unidad en la que viajaban y posteriormente el vehículo fue dañado, dejándolas varadas y sin posibilidad de retornar por sus propios medios.

Agregó que al conocer la situación se puso en contacto con la gobernadora Tere Jiménez, con el fiscal general Manuel Alonso, así como con autoridades de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano a fin de garantizar condiciones de seguridad para su traslado.

Como parte de esta acción solidaria, la empresa Transportes TurCamar acudió al punto cercano a Tepatitlán para realizar el rescate.

Cabe señalar que se hace un reconocimiento especial al operador de transporte, Juan de Dios, originario de Jesús María, quien ingresó a la zona para poner a salvo a las familias afectadas.

Gracias a la suma de esfuerzos, el autobús arribó con éxito a la Plaza principal de Jesús María, donde ya se encontraban listas diversas unidades municipales que trasladaron a las personas a sus domicilios en la delegación de Maravillas, San Miguelito y distintos puntos del municipio, encontrándose todas en buenas condiciones de salud.