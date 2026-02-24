¡Con respeto y solemnidad Jesús María conmemora el Día de la Bandera!

JESÚS MARÍA, AGS.- En el marco del 24 de febrero, Día de la Bandera, el municipio de Jesús María llevó a cabo la ceremonia de incineración de lábaros patrios que habían cumplido su vida útil.

En un acto solemne realizado en la Plaza principal y encabezado por el alcalde César Medina se incineraron 28 banderas nacionales, siguiendo el protocolo establecido para rendirles el honor y respeto que merecen.

La ceremonia concluyó con la entrega de nuevas banderas a diversas instituciones y con el simbólico regreso de las cenizas a las entrañas de la patria, en un gesto que reafirma el amor y la lealtad a México.