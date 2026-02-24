¡Impulsa Jesús María el futuro de la juventud con la segunda edición de Expo Universidades y Preparatorias 2026!

JESÚS MARÍA, AGS.- Con la participación de 34 universidades y 5 preparatorias, y una asistencia de 1,600 jóvenes, el Gobierno Municipal de Jesús María llevó a cabo la segunda edición de la Expo Universidades y Preparatorias 2026, un espacio que acerca la oferta educativa a las y los estudiantes para que tomen decisiones informadas sobre su futuro académico.

Durante el evento, alumnas y alumnos de secundarias y bachilleratos recorrieron los distintos módulos informativos, donde conocieron planes de estudio, modalidades escolarizadas y semiescolarizadas, así como opciones que les permiten combinar el estudio con el trabajo, reflejo del crecimiento y la diversificación educativa.

Al encabezar esta jornada, el presidente municipal destacó la importancia de generar oportunidades reales para las nuevas generaciones, acercando en un solo lugar la información que antes implicaba largos traslados y mayores gastos para las familias.

“Hoy las y los jóvenes tienen más opciones, más cerca y con nuevas modalidades que les permiten seguir preparándose.

Aprovechen este espacio, infórmense y tomen una decisión que marque su proyecto de vida”, expresó ante estudiantes de distintas instituciones.

El alcalde subrayó que este tipo de encuentros forman parte de una visión de gobierno que apuesta por la educación como eje del desarrollo social, facilitando herramientas para que las y los jóvenes continúen su formación profesional sin salir del municipio o con alternativas accesibles para sus familias.

La Expo permaneció abierta durante toda la jornada para atender a estudiantes de turnos matutino y vespertino, quienes pudieron llevar la información a casa y analizarla junto con sus padres, fortaleciendo así una decisión que impactará su futuro.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir impulsando políticas públicas que acerquen oportunidades, fortalezcan el crecimiento académico y consoliden a Jesús María como un municipio que invierte en su juventud y en el desarrollo de largo plazo.