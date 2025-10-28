¡Con arma blanca estudiante del CONALEP Ciudad Industrial fue herido por compañero tras riña en los baños!

AGUASCALIENTES, AGS.- Dos estudiantes del CONALEP Plantel Aguascalientes II, ubicado en Ciudad Industrial, se enfrentaron en los baños del centro educativo para resolver sus diferencias. Durante el altercado uno de ellos utilizó una navaja y provocó varias lesiones a su compañero.

El agresor fue retenido por personal del plantel y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.

La violencia que antes se manifestaba en las calles ahora ha alcanzado este entorno escolar.

Esto debe encender alertas en las autoridades del Instituto de Educación, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía, a fin de reforzar las acciones en materia de prevención del delito en los niveles de Educación Media y Superior.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:00 horas de este martes en el área de sanitarios del plantel ubicado en la calle Gregorio Ruiz Velasco, en Ciudad Industrial.

Dos estudiantes, de aproximadamente 15 años de edad, decidieron poner fin a sus rencillas liándose a golpes.

Durante la pelea, uno de ellos, al verse en desventaja, sacó de entre sus ropas una navaja y con ella lesionó a su contrincante, Edwin “N”, provocándole heridas en el cuello, rostro, boca y otras escoriaciones.

Personal de vigilancia logró separar a los involucrados y trasladarlos a la Dirección del plantel, donde se solicitó una ambulancia y se dio aviso a las autoridades correspondientes.

Hasta el momento se desconoce si el estudiante lesionado fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada, así como la gravedad de sus heridas.

Por otro lado, el estudiante que utilizó el arma blanca fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se definirá su situación legal, ya que la parte afectada interpondría la denuncia correspondiente.

Finalmente, el director del plantel instruyó al personal para que se notificara a los familiares de ambos alumnos.