¡Por fraude vincularon a proceso al notario público número 11 de Aguascalientes!

AGUASCALIENTES, AGS.- El ahora ex notario público número 11, Alonso Javier González Sánchez, fue vinculado a proceso por un juez de Control debido a que durante el desarrollo de sus funciones incurrió en el delito de fraude en agravio de dos víctimas, aunque el juicio lo enfrentará en libertad con algunas condiciones.

El nombramiento del licenciado Alonso Javier González Sánchez como notario público número 11 en el municipio de Aguascalientes se dio al cierre de la administración del ex-gobernador Martín Orozco Sandoval en septiembre del año 2022, luego de que su padre Javier González Ramírez se la cediera.

Sin embargo, el Gobierno del Estado revocó oficialmente la fiat notarial número 11 el 21 de julio del 2025 como una resolución definitiva dentro del expediente administrativo número AGS/INV/01-2024.

Este martes, la Fiscalía General del Estado informó sobre el proceso penal que deberá enfrentar González Sánchez por su probable responsabilidad en el delito de fraude.

De acuerdo a la carpeta de investigación iniciada en su contra, en el ejercicio de sus funciones notariales dio fe de la adquisición de dos inmuebles pero sin cumplir con lo establecido en el artículo 11 de la Ley del Notariado, al no verificar la personalidad jurídica de las partes que intervinieron en la compra-venta, ni solicitar el certificado de gravamen de los inmuebles ante el Registro Público de la Propiedad, requisito esencial previo a la protocolización de cualquier escritura.

El notario, además, presuntamente cobró los honorarios correspondientes por dichas escrituras, mismas que no pudieron ser inscritas debido a que las propiedades contaban con un gravamen a favor del INFONAVIT, causando así un perjuicio patrimonial a las víctimas.

Aunado a ello, la persona que se ostentó como representante de los propietarios de los inmuebles carecía del poder legal necesario, por lo que el acto jurídico careció de validez.

El agente del Ministerio Público que conoció del caso, tras integrar la carpeta de investigación, solicitó al juez de Control la audiencia inicial en contra del notario acusado.

En ella, el juzgador valoró las pruebas aportadas por el fiscal y determinó vincular a proceso a Alonso Javier por el delito de fraude, aunque no estará en prisión.

El imputado tendrá que presentarse cada dos meses ante la autoridad y se le prohibió salir del país sin autorización judicial.