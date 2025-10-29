¡Por el robo de 450 mil pesos de la notaría de la Parroquia del Divino Niño detuvieron a pareja!

AGUASCALIENTES, AGS.- Una pareja fue detenida por su presunta responsabilidad en el robo de 450 mil pesos de la oficina de la notaría de la Parroquia del Divino Niño, ubicada en el fraccionamiento Lomas del Ajedrez, al sur-oriente de la ciudad.

Los detenidos fueron identificados como Óscar Alonso “N” y Andrea Jatziri “N”, quienes fueron localizados sobre la calle Damasco, en el Barrio de la Estación.

Ambos enfrentan señalamientos por el hurto.

El hecho ocurrió durante la noche del sábado 11 de octubre, cuando un sujeto ingresó al recinto religioso, ubicado en el cruce de las avenidas Del Rey y Ajedrecistas, y sustrajo el dinero que había sido recolectado tras las fiestas patronales.

El dinero estaba destinado al pago de servicios contratados para dichas celebraciones.

Fue hasta la mañana del día siguiente, domingo 12, que el encargado del templo detectó el desorden en los cajones del mobiliario, lo que inició las investigaciones por parte de agentes ministeriales.

Al revisar las cámaras de seguridad se identificó al presunto responsable y se logró ubicarlo junto a su pareja.

La Fiscalía General del Estado no proporcionó detalles sobre el caso, aunque se esperaba que en las próximas horas sean vinculados a proceso los dos detenidos.