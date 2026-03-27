¡Con arma de fuego, drogas y equipos de comunicación cayeron dos generadores de violencia en Jerez!

JEREZ DE GARCÍA SALINAS, ZAC.- Elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), en coordinación con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional y la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ), lograron la detención de dos masculinos considerados generadores de violencia, a quienes se les aseguró un arma de fuego, cartuchos útiles, narcóticos y equipos de comunicación.

El personal de las fuerzas de seguridad ubicó a los dos masculinos en la zona Centro de Jerez.

Al notar la presencia policial, los dos sujetos adoptaron una conducta evasiva e intentaron darse a la fuga; sin embargo, se les dio alcance metros más adelante.

Tras realizarles una inspección física se les aseguraron 41 bolsas de plástico que contenían sustancia granulada en color blanco con características similares a la metanfetamina (crystal), 23 envoltorios con polvo blanco similar a la cocaína y 27 bolsas transparentes con hierba verde y seca con características propias de la marihuana.

Asimismo, se aseguró un arma de fuego corta, cartuchos útiles y equipos de comunicación.

Los detenidos fueron identificados como Cristopher Raúl “N” alias “El Cebollas”, de 24 años de edad, y Daniel “N”, de 34 años, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad competente a fin de que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes.