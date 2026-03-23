¡Con captación de lluvia, escuelas de Aguascalientes avanzan en uso responsable del agua!

Se beneficiará a más de 4 mil 500 personas y se alcanzará un potencial de captación de hasta 1.5 millones de litros de agua al año

Este programa, “Escuelas con Agua”, es una iniciativa impulsada por Arca Continental y Fundación Coca-Cola México en alianza con Isla Urbana, y en coordinación con el Gobierno del Estado

Este año se instalarán seis captadores de lluvia más en escuelas de Aguascalientes

AGUASCALIENTES, AGS.- Para fortalecer el uso responsable del agua y garantizar su aprovechamiento en el entorno escolar, la gobernadora Tere Jiménez encabezó la entrega de sistemas de captación de lluvia en 12 planteles de educación básica como parte del programa “Escuelas con Agua”.

Con esta acción se beneficiará a más de 4 mil 500 personas y se alcanzará un potencial de captación de hasta 1.5 millones de litros de agua al año para uso escolar.

La entrega se realizó durante los honores a la bandera en la Escuela Primaria “Ezequiel A. Chávez”, en la ciudad capital, donde la gobernadora destacó la importancia de fortalecer la cultura del cuidado del agua.

“Con estas acciones y con los Guardianes del Agua fomentamos una cultura del aprovechamiento responsable de este vital líquido. Además, seguimos apoyando a las escuelas con más becas, infraestructura educativa y la plataforma Pasos Gigantes, porque la educación es la herencia más grande que vamos a dejar”, expresó.

Por su parte, Juan Carlos Barrera Juárez, director de Arca Continental México, Región Occidente, anunció que este año se instalarán seis captadores pluviales más en escuelas del estado.

“Desde 2021 impulsamos el programa Escuelas con Agua, que consiste en la instalación de sistemas de captación pluvial para brindar acceso a agua limpia y desinfectada en las escuelas”, subrayó.

La secretaria de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, Sarahí Macías Alicea, destacó la importancia de sumar esfuerzos para el cuidado del recurso hídrico.

“Queremos que ustedes crezcan sabiendo algo muy importante: en Aguascalientes el agua vale; por eso se cuida y se respeta. Sigamos trabajando juntos para que el agua siga siendo fuente de vida y de futuro para nuestro estado”, señaló.

En su intervención, Vicente Pérez Almanza, titular de Guardianes del Agua, informó que actualmente existen 233 escuadrones en igual número de escuelas de educación básica, donde se ha capacitado y concientizado a más de 70 mil alumnos y más de 2 mil docentes.

“Los hábitos que se adquieren en la infancia perduran en la vida adulta. Gobernadora Tere Jiménez: no nos equivocamos al confiar en maestras, maestros, alumnas y alumnos; en ellos hemos encontrado a los mejores aliados para el cuidado del agua”, sostuvo.

El director del plantel, Juan Carlos Muñoz Santana, agradeció el respaldo de las autoridades y organizaciones participantes.

“Gracias por elegirnos para implementar este proyecto, que nos permite un importante ahorro de agua con bajo costo de mantenimiento”, comentó.

A nombre del alumnado, Delhi Yaretzi Cuadras Rodríguez expresó: “Gobernadora, si de cuidar el planeta se trata y de hacer de Aguascalientes el mejor lugar para vivir, cuente con nosotros. Hoy somos Guardianes del Agua y mañana seremos quienes cuiden el mundo”.

El programa “Escuelas con Agua” es impulsado por Arca Continental y Fundación Coca-Cola México, en alianza con Isla Urbana, y en coordinación con la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua (SSMAA) y el Instituto del Agua (INAGUA).

Asimismo, se entregaron reconocimientos y tablets a las y los alumnos con mejor promedio.

El evento contó con la presencia del diputado Rodrigo Cervantes, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado; Lucía de León Ursúa, Arlette Muñoz Cervantes y Salvador Alcalá, diputados locales; Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, director general del Instituto de Educación de Aguascalientes; Rodrigo Feria Cano, director ejecutivo de Fundación Coca-Cola México; Noel Mata Atilano, director general del Instituto del Agua (INAGUA); y Guadalupe Roldán Cano, directora de la organización Isla Urbana.