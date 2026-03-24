¡Con un saldo de un muerto y tres lesionados dos camionetas protagonizaron accidente!

SOMBRERETE, ZAC.- Dos camionetas protagonizaron un choque que dejó un saldo de un muerto y tres lesionados.

El lunes 23 de marzo, alrededor de las 00:30 horas, los servicios de emergencia fueron alertados sobre el accidente en la carretera estatal que conduce de Sombrerete a la localidad Colonia Hidalgo, en las inmediaciones de la comunidad Ex Hacienda Zaragoza.

Al sitio se movilizaron elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Sombrerete, que confirmaron el encontronazo entre las dos camionetas, una de las cuales era conducida por un adolescente de 16 años de edad.

Tras la colisión cuatro personas resultaron lesionadas, una de ellas un hombre de 25 años, que fue trasladado inicialmente a un hospital comunitario y luego a un centro médico en el municipio de Fresnillo, donde murió poco después.

Al lugar del accidente arribaron oficiales de la Dirección de Policía Vial Preventiva para realizar las diligencias correspondientes a fin de esclarecer las causas del accidente y deslindar responsabilidades.