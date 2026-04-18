¡Con drogas, cargadores abastecidos y prendas policiales falsas capturaron a dos sujetos!

OJOCALIENTE, ZAC.- En la comunidad La Concepción, durante patrullajes de prevención y disuasión del delito, elementos de las fuerzas de seguridad observaron a dos hombres que al percatarse de su presencia intentaron huir.

Tras darles alcance se les realizó una inspección física, a la cual accedieron voluntariamente.

Durante la revisión, se les aseguraron 17 envoltorios con marihuana, 25 dosis de cocaína, 33 dosis de crystal, 4 cargadores de arma larga abastecidos, equipos de comunicación y prendas con logotipos de una corporación policial.

En la captura participó personal de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), en coordinación con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ).

Los detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.