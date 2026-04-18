¡Un tráiler robado con violencia en San Luis Potosí fue asegurado en Loreto!

LORETO, ZAC.- Un reporte emitido a través del Sistema de Emergencias 911 alertó sobre el robo de un vehículo comercial en el municipio de Salinas Hidalgo, en San Luis Potosí.

En atención a dicho reporte se implementó un operativo de búsqueda que permitió la localización de la unidad sobre el tramo carretero que conduce a la comunidad de San Marcos, en el municipio de Loreto.

Al realizar la inspección correspondiente, elementos de la Policía Estatal Preventiva y la Municipal de Loreto confirmaron que se trataba del tractocamión Freightliner, línea Cascadia 2019, reportado como robado.

Los oficiales procedieron a su aseguramiento y puesta a disposición de la autoridad competente.