¡Con drogas, cartuchos, dinero y otros objetos capturaron a un sujeto en Zacatecas!

ZACATECAS, ZAC.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Zacatecas, en conjunto con la Policía Estatal Preventiva, realizaron la detención de un hombre de 29 años en la colonia Filósofos por la presunta comisión de un delito contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, así como por los ilícitos de portación de cartuchos de uso exclusivo del Ejército y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Durante la madrugada del martes 5 de agosto el implicado se encontraba cometiendo una falta administrativa cuando fue avistado por oficiales que realizaban recorridos de vigilancia en la zona.

Al notar la presencia policial intentó huir a bordo de una camioneta y aventó una mochila negra; sin embargo, se le dio alcance.

De esta manera, se le efectuó una inspección física y en la mochila se le encontraron 5 mil 414 dólares, 60 mil 562 pesos mexicanos, 1,700 pesos argentinos, 40 euros, un celular azul de la marca Samsung, ocho relojes de las marcas Casio, Xiaomi, Seiko, Apple Watch, Invicta y Bulova, dos bolsas plásticas transparentes, en cuyo interior contenían hierba verde con las características propias de la marihuana, tres bolsas plásticas transparentes que contenían polvo granulado, con las propiedades de la droga conocida como crystal, y tres cartuchos 9 milímetros.

Por lo anterior, se efectuó la detención del sujeto y el aseguramiento de los objetos mencionados, así como de una camioneta marca Jeep Liberty, color azul, con placas de circulación de Zacatecas.

Finalmente, se le puso a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), para que la instancia realice las investigaciones pertinentes.