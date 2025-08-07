¡Por narcomenudeo y amenazas vincularon a proceso a un sujeto en Fresnillo!

Lo detuvieron tras intentar asaltar una tienda Oxxo

FRESNILLO, ZAC.- La Unidad Especializada en la Investigación Mixta de la Vicefiscalía de Fresnillo logró la vinculación a proceso en contra de José Guadalupe de Jesús “N” por los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y amenazas en perjuicio de la sociedad y una persona, estableciendo dos meses de investigación complementaria.

En el mes de agosto de 2025 José Guadalupe de Jesús “N” ingresó a una tienda Oxxo, lugar en el que realizó actos de intimidación a la empleada del establecimiento.

Tras percatarse de la presencia de elementos policiales, de manera inmediata trató de huir del lugar, pero fue detenido por la Policía Municipal, quienes le realizaron una inspección y le encontraron una réplica de arma de fuego, además de narcóticos.