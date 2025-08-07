¡Por cometer fraudes en Zacatecas con la compra-venta de vehículos detuvieron a una pareja de Jalisco!

ZACATECAS, ZAC.- La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ) ha detectado que los fraudes más frecuentes están relacionados con la compra-venta de vehículos.

En respuesta a esta problemática, la Fiscalía General de Zacatecas, en colaboración con la Fiscalía de Jalisco, logró la detención de dos personas en el Estado de Jalisco.

Se trata de Christian “N” y Julia Mayela “N”, ambos originarios de esa entidad, quienes fueron detenidos con órdenes de aprehensión por el delito de fraude.

En estos casos, los delincuentes han utilizado métodos como transferencias bancarias falsas o cuentas sin fondos.

También se han detectado estafas en la venta de diversos artículos a través de redes sociales, donde se utilizan perfiles falsos.