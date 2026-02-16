¡En Potreros del Oeste “El Perusi” incendió la moto de su rival por viejas rencillas!

El vehículo quedó en pérdida total tras ser rociado con gasolina y prendido fuego afuera de un domicilio

AGUASCALIENTES, AGS.- Una motocicleta fue incendiada de manera intencional en el fraccionamiento Potreros del Oeste, donde el propietario señaló directamente a un conocido rival como responsable del ataque.

El siniestro ocurrió el viernes 13 de febrero a las 20:05 horas en el andador del Faisán esquina con andador del Pastizal, donde una motocicleta propiedad de Pedro Damián “N” fue consumida por el fuego.

El servicio de emergencias 911 recibió el reporte sobre un incendio provocado por un grupo de sujetos que arribaron en tres vehículos y comenzaron a amedrentar al afectado afuera de su domicilio.

El propietario relató que desde una ventana observó cuando uno de los agresores, a quien identificó como Omar “N” alias “El Perusi”, roció gasolina sobre su motocicleta y le prendió fuego, tras lo cual él y sus acompañantes abordaron los vehículos y se retiraron del lugar.

Al sitio acudió personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil a bordo de la unidad UE-40, quienes sofocaron el incendio y confirmaron que la motocicleta quedó en pérdida total.

Asimismo, agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron las primeras indagatorias, levantaron indicios y continuarán con las diligencias correspondientes.