¡Con órdenes de aprehensión por homicidio Fiscalía de Zacatecas detuvo a dos sujetos!

ZACATECAS, ZAC.- La Fiscalía General de Justicia del Estado logró cumplimentar dos órdenes de aprehensión y dejar a disposición del órgano jurisdiccional a dos personas requeridas por la autoridad judicial.

De acuerdo con la información oficial:

– Cristian Daniel “N” fue detenido en el municipio de Zacatecas. Contaba con una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

– José Francisco “N” fue detenido en el municipio de Fresnillo. Se le requería por el delito de homicidio.

Ambos fueron trasladados y presentados ante la instancia correspondiente para continuar con el proceso legal.