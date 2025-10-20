¡Con órdenes de aprehensión por homicidio Fiscalía de Zacatecas detuvo a dos sujetos!
ZACATECAS, ZAC.- La Fiscalía General de Justicia del Estado logró cumplimentar dos órdenes de aprehensión y dejar a disposición del órgano jurisdiccional a dos personas requeridas por la autoridad judicial.
De acuerdo con la información oficial:
– Cristian Daniel “N” fue detenido en el municipio de Zacatecas. Contaba con una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.
– José Francisco “N” fue detenido en el municipio de Fresnillo. Se le requería por el delito de homicidio.
Ambos fueron trasladados y presentados ante la instancia correspondiente para continuar con el proceso legal.