¡Delincuente escapa en taxi con botín de $3,500 tras asalto en tienda OXXO de Vistas de Oriente!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un sujeto solitario perpetró un asalto a mano armada en una tienda OXXO ubicada en avenida Vallarta esquina con la carretera a Norias de Ojocaliente, en el fraccionamiento Vistas de Oriente, y logró huir con un botín aproximado de tres mil 500 pesos a bordo de un taxi.

El robo se registró el domingo 19 de octubre, alrededor de las 18:25 horas, cuando el encargado del establecimiento solicitó auxilio al número de emergencias 911 tras ser amenazado por un individuo que lo obligó a entregar el dinero de la venta del día.

Aunque no se precisó si el arma utilizada era de fuego o blanca, el temor generado fue suficiente para consumar el atraco.

Tras obtener el efectivo, el ladrón salió del local y abordó un vehículo de alquiler que lo esperaba en la vía pública, emprendiendo la huida sin dejar rastro.

Elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes acudieron al sitio para recabar información.

El afectado proporcionó características físicas y de vestimenta del presunto responsable, así como el número económico del taxi implicado en la fuga.

A pesar de que se implementó un operativo de búsqueda en la zona no se reportó la detención de ningún sospechoso.