¡De un disparo de arma de fuego un hombre se quitó la vida en Calvillo!

Foto: Archivo

CALVILLO, AGS.- Un hombre se quitó la vida de un balazo en su domicilio en el municipio de Calvillo.

El finado aparentaba una edad de entre 45 a 50 años, aproximadamente.

Al encontrarse solo en su casa en la calle 5 de Mayo en la zona Centro de dicha cabecera atentó contra su vida de un disparo con arma de fuego.

Tras ser encontrado inconsciente la noche del domingo 19 de octubre se solicitó ayuda a los servicios de emergencia y paramédicos del ISSEA acudieron al domicilio, pero no pudieron auxiliarlo debido a que ya había fallecido.

Oficiales de Seguridad Pública resguardaron el escenario de los hechos hasta la llegada del personal de la Fiscalía General del Estado para la práctica de las diligencias.

El cuerpo del finado fue remitido al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.