¡Médico del IMSS de Aguascalientes murió tras accidente en Betulia, Jalisco!

En su auto chocó contra un tráiler incendiado y atravesado en la carretera 70 Oriente

Foto: Cortesía

AGUASCALIENTES, AGS.- Jesús García, médico urgenciólogo del Hospital General de Zona número 2 del Seguro Social en Aguascalientes, perdió la vida tras un fatal accidente en la carretera federal 70 Oriente, en territorio de Betulia, Jalisco, donde al volante de su automóvil se estrelló contra un tráiler que había sido incendiado y utilizado para bloquear la cinta asfáltica desde el pasado fin de semana.

El choque sucedió este martes, alrededor de las seis de la mañana, cuando el médico aguascalentense se dirigía a San Luis Potosí, al parecer para laborar en un hospital privado.

De 40 años de edad, Jesús García se mató en su coche Honda Accord, en color gris y con placas de circulación AFJ-542-E de Aguascalientes.

Trascendió que de lunes a viernes laboraba en el hospital privado en S.L.P. y los fines de semana fungía como jefe de urgencias del HGZ 2 del IMSS en la capital hidrocálida.

A causa de los hechos de violencia suscitados en varias partes del país durante el fin de semana, el médico decidió no viajar a la entidad potosina el pasado lunes y lo hizo a temprana hora de este martes.

En su coche salió de Aguascalientes por la 70 Oriente y en el entronque a Betulia, debido a la falta de iluminación, no se percató que sobre la carretera se encontraba atravesado un tráiler incendiado y se estrelló brutalmente contra éste.

Al parecer, la estructura del camión de carga siniestrado bloqueaba los carriles de circulación desde el pasado domingo.

Tras la colisión, el automóvil abandonó la cinta asfáltica y terminó con el frente destrozado.

El médico urgenciólogo falleció pese a que se activaron las bolsas de aire de su coche.

Trabajadores de una gasolinería cercana, testigos del percance, dieron parte a los servicios de emergencia y al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja de Aguascalientes, aunque nada pudieron hacer por el automovilista debido a que confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Oficiales de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente y elementos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se encargaron del levantamiento del cuerpo sin vida del médico aguascalentense para trasladarlo al Servicio Médico Forense.