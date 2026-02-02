¡Dos sujetos y una mujer que robaban costales con grano de maíz del ferrocarril fueron capturados!

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.- Policías del Mando Coordinado lograron, en una terracería paralela a las vías del tren en el Ejido La Guayana, la detención de tres personas a las que les fueron asegurados 42 costales que contenían grano de maíz de los cuales no pudieron acreditar la propiedad.

Fueron elementos de la Policía Estatal, en conjunto con policías municipales de San Francisco de los Romo que realizaban su recorrido de vigilancia sobre la terracería paralela a las vías del tren a la altura de la Palapa El Huizache del Ejido La Guayana, observaron una camioneta tipo panel de la marca Chevrolet, en color blanco, con placas de circulación del Estado de Aguascalientes, y detectaron a tres personas que se encontraban subiendo al vehículo costales en color blanco, mismos que al percatarse de la presencia de los policías intentaron huir a pie tierra sin conseguirlo debido a que fueron asegurados de inmediato.

Los detenidos dijeron llamarse Jesús “N”, de 41 años de edad; Miguel “N”, de 31 años, y Rosa “N”, de 37 años de edad.

Los elementos localizaron en la unidad tipo panel 42 costales con grano de maíz amarillo, del cual no pudieron acreditar la propiedad, presuntamente sustraído de una góndola del ferrocarril.

Finalmente, las tres personas fueron trasladadas junto con el vehículo y los 42 costales que contenían el grano de maíz amarillo ante el agente del Ministerio Público del fuero común en turno en la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, en donde se determinaría su situación jurídica conforme a derecho.